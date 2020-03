Nel corso dell’intervista a Sky Sport, il terzino del Milan, Davide Calabria ha parlato anche di Patrick Cutrone, risultato positivo al Coronavirus:

Non è stato bene per niente per qualche giorno, l’ha passata come un’influenza. Non ha avuto problemi respiratori per fortuna, ha avuto solo la febbre a 39-39,5 per qualche giorno. Adesso però sta bene.