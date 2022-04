Calabrese: “Rapporto falso tra Italiano e Fiorentina. Tecnico deluso a gennaio”

L'analisi del giornalista di Repubblica

"Un rapporto che nasce su queste basi è un rapporto falso. C'è un problema di comunicazione da parte della Fiorentina, perchè se avesse detto prima di questa clausola non sarebbe spuntato questo problema in un momento decisivo della stagione. L'anno scorso hai affidato il progetto di rilancio ad un allenatore che non eri certo sarebbe rimasto. Poi può succedere comunque, ma un rapporto che inizia con una clausola è sbagliato in partenza. Il problema però è un altro, se Italiano va via vuol dire che non crede nel progetto della Fiorentina e questo non è un bel segnale. Credo che la fiducia di Italiano nei confronti della società si sia incrinata con la cessione di Vlahovic e adesso è necessario un chiarimento, dovranno essere bravi Barone e Commisso a convincerlo".