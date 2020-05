Cairo: “Play-off e play-out in Serie A? Sbagliato cambiare regole a stagione in corso”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione del nuovo DS Vagnati. Queste le sue dichiarazioni più interessanti in ottica ripresa del campionato:

Sono ripartiti gli allenamenti di squadra ma dobbiamo ancora capire quali saranno le decisioni governative. Deve essere deciso il da farsi in caso di nuovo stop forzato. Sarà importante stabilire le cose una volta per tutte. Cambiare le regole in corsa, in generale, non credo sia una cosa buona: leggevo di playoff e di playout, cose che avvengono in altri sport, ma lì hanno un’organizzazione che è finalizzata a un altro tipo di competizione. Non condividerei questa decisione per la Serie A.