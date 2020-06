Caicedo: “Fiorentina forte e fisica. Stasera ci giochiamo tutte le nostre carte”

La Lazio è pronta per scendere in campo con la Fiorentina. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l’attaccante biancoceleste Felipe Caicedo: “Abbiamo tanta voglia, siamo carichi. Speriamo che la partita vada bene, la squadra ha lavorato bene questi giorni. Secondo me faremo una grande partita. La Fiorentina è forte e fisica, dobbiamo approcciare bene e gestire bene il campo. Sappiamo che loro vengono da un buon momento, dobbiamo fare il nostro match e vincere. Ci giocheremo tutte le carte, abbiamo la possibilità di fare bene”.