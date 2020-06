Cagni: “Quando ho visto Chiesa e Ribery mi hanno impressionato”

L’allenatore Gigi Cagni ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

Ha parlato Marotta, che ha detto che si può lavorare su Tonali e Chiesa, su Zaniolo no. Su chi farebbe follie?

“L’Inter è l’unica che potrà spendere, anche se questa estate credo nessuno spenderà grosse cifre. Quando ho visto Chiesa e Ribery mi hanno impressionato. Non so quanto gli serva un regista, Zaniolo deve solo imparare a difendere, altrimenti diventa uno dei più forti al mondo”.