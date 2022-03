C. Zanetti: “La Fiorentina deve ringraziare Italiano. Mi ricorda Capello”

Le parole dell'ex centrocampista viola

"Deve ringraziare Italiano, ma tanto tanto. Grande allenatore. Si adatta ai giocatori: ha Vlahovic e lo sfrutta, esce lui e gioca in altro modo. Un po' come un tecnico vecchia maniera. Su Sarri alla Juve si diceva che non aveva giocatori adatti a lui ma gli allenatori bravi sfruttano le caratteristiche dei calciatori e ci mettono poi del loro. Hai Ronaldo e ti esalta il tuo modo giocare. Spalletti è un altro allenatore che sa sfruttare le caratteristiche: non è un problema per lui giocare con tre punte, se poi non rende gioca con due punte. Sinceramente come rosa quella della Fiorentina non è da Europa però può arrivarci, con il tecnico che ha e sfruttando le caratteristiche dei giocatori. La Fiorentina deve tenersi stretto Italiano. Commisso giustamente gli disse: a Spezia hai avuto un certo monte ingaggi e hai ottenuto determinati risultati, ora te ne dò un altro e devi fare altri risultati. Con un monte ingaggi superiore Italiano ti porta tra le prime quattro. Mi pare un Capello della situazione che non aveva problemi a cambiare e sapeva sfruttare le caratteristiche dei giocatori".