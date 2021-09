Buscaglia (Dazn): “Fiorentina, con l’Atalanta la svolta. Vlahovic vs Osimhen…”

L'opinione del giornalista, che ha seguito la Fiorentina dal vivo nelle ultime partite

"Atalanta-Fiorentina per me è stata la partita della svolta: battere una grande in trasferta mettendo in campo le proprie idee, anche se l’Atalanta non stava attraversando un gran momento. Mi entusiasma il fatto che sia già una squadra “di Vincenzo Italiano”, con pregi e difetti. Una squadra intensa, che gioca in verticale, trascinata da Vlahovic che è destinato a diventare uno degli attaccanti più forti d’Europa. La rosa probabilmente era di qualità anche lo scorso anno, serviva però un’idea di gioco più aderente ai giocatori. La sfida di domenica tra Osimhen e Vlahovic? Difficile fare un paragone, al momento se dobbiamo parlare di chi è più impattante Vlahovic è insostituibile".