Burioni: “Pubblico negli stadi? Impossibile, la scienza non ha la bacchetta magica”

Il medico-virologo Roberto Burioni è intervenuto in una diretta Instagram condotta dal noto giornalista sportivo Pierluigi Pardo, queste alcune delle sue dichiarazioni:

A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico. Con questo virus un mese equivale a un’era geologica, la scienza non ha la bacchetta magica. È impossibile prevedere adesso come sarà la situazione a giugno. Credo bisognerà privarci di questo piacere.