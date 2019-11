Giorgio Chiellini, a distanza di mesi dal brutto infortunio rimediato al ginocchio, torna a correre sul campo. Nell’occasione, ha postato un breve video sui propri canali ufficiali per celebrare con tutti i suoi follower il momento speciale. Nella seconda parte di stagione, se non ci saranno intoppi, si riprenderò la sua Juventus e la maglia della nazionale in vista di Euro 2020.