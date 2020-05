Bundesliga, Subotic sottolinea: “Si riparte, ma nessuno ha chiesto il nostro parere”

Neven Subotic, ex pilastro del Borussia Dortmund di Klopp e adesso centrale di difesa dell’Union Berlino, ha parlato a Deutschlandfunk della decisione di far ripartire la Bundesliga, ma ha denunciato una totale negligenza verso la disposizione dei calciatori:

“Per quanto ne so, i giocatori non hanno influenzato il processo decisionale. In Italia e in Inghilterra, l’associazione dei calciatori è un’autorità che viene consultata in tali crisi. Questo però non è il caso della Germania. La mia – ha detto – non è una polemica, è un dato di fatto. Semplicemente, non abbiamo avuto un ruolo partecipativo in questa decisione”.