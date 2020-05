Bundesliga, Piatek torna a sorridere: rete e vittoria con la maglia dell’Herta Berlino

In attesa del Bayern, che potrebbe approfittare del posticipo delle 18.30 col Fortuna Dusseldorf per andare a +10 sul Borussia Dortmund, prosegue la 29esima giornata della Bundesliga, iniziata ieri sera col successo del Bayer Leverkusen a Friburgo. Importanti colpi esterni di Eintracht Francoforte e Werder nella parte bassa della classifica. Tra gli altri, sorride anche l’ex milanista Krzysztof Piatek (accostato recentemente alla Fiorentina: LEGGI), in gol per l’Hertha Berlino.

Herta-Augsburg 2-0, la gara

Dominio berlinese nel primo tempo, con Ibisevic (sempre titolare al posto di Piatek, in campo dal 64′) ispirato in attacco. Il gol del vantaggio lo segna Dilrosun al 23′. L’Augsburg si sveglia nel finale, ma non basta: continua il momento magico di Labbadia. Che può esultare insieme a Piatek (SCHEDA): stavolta il polacco segna al 92′, lanciato in contropiede.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SULLA BUNDESLIGA!