Buffon, cala il sipario? “Sono felice, potrei smettere”

Il portiere bianconero potrebbe lasciare definitivamente il calcio giocato

La lunghissima carriera di Gianluigi Buffon potrebbe essere giunta al termine ed è lo stesso portiere ad ammetterlo. Alcune voci lo avevano addirittura avvicinato alla Fiorentina nelle scorse settimane ma, in un'intervista concessa a JTV, Buffon annuncia che potrebbe essere arrivata la fine:

"Va chiuso questo capitolo della mia vita, non avrò contraccolpi, pensavo a smettere anche 3 anni fa. Ora sono convinto, non mi dispiacerebbe smettere e non avrei contraccolpi. Sono felice, ho una bella famiglia e tanti interessi fuori dal calcio."