Bufera su Salah, i musulmani lo accusano: “Foto oscene”

Cresce la polemica in Egitto per le foto di Mohamed Salah sull’edizione mediorientale della rivista GQ. L’attaccante ex Fiorentina, oggi stella del Liverpool, ha posato per un servizio fotografico con la modella brasiliana Alessandra Ambrosio e le immagini sono state giudicate “oscene” da moltissimi musulmani conservatori, per non dire fondamentalisti: “Immagina se lo avesse fatto una donna musulmana» o «Mi vergogno come musulmana», sono stati alcuni dei commenti sui social, come riporta gazzetta.it. L’attaccante del Liverpool è in corsa anche per il Pallone d’oro: LA LISTA DEI 30 CANDIDATI