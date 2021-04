Bucchioni sicuro: “Commisso faccia scelte nette. Chi non funziona va tagliato”

Enzo Bucchioni è stato ospite della trasmissione Il Pentasport in onda su Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sul futuro della Fiorentina:

Ho fatto i complimenti a Commisso in passato e spero di rifarglieli presto quando vedrò un progetto calcistico serio con delle scelte nette. Dovrebbe intanto ripartire esaminando cosa non ha funzionato. Sono stati due anni fallimentari, punto. Anche Rocco in questi mesi avrà analizzato la situazione e abbia capito quali siano i punti deboli del club. Deve fare delle scelte, senza toppe o questioni di riconoscenza o simili. Nel calcio non funziona il concetto di famiglia. Ciò che non ha funzionato va tagliato. La scelta dell’allenatore è più importante rispetto alla scelta del DS. Un allenatore importante riporterebbe anche entusiasmo. Siamo ad aprile e c’è tempo per impostare un progetto serio e con delle idee chiare. Il dibattito fra allenatori giochisti o italianisti non mi interessa. L’importante sarà fare una scelta che funzioni.