Bucchioni: “Piatek, la Fiorentina vuole il prestito. Con Milenkovic sarà braccio di ferro”

Così Enzo Bucchioni sul mercato della Fiorentina:

La società deve vendere 25 giocatori, considerando tutti i rientri dai prestiti e i giocatori fuori dal progetto. Piatek? E’ un giocatore che va rivitalizzato, credo sia una via di mezzo tra quel giocatore fantastico che si è visto nel Genoa e quello che non segnava mai negli ultimi tempi. Potrebbe essere un profilo azzeccato per la Fiorentina, il problema è che l’Herta chiede 25 milioni mentre i viola lo vorrebbero in prestito. Javi Martinez? Ha intelligenza e forza, se fisicamente è integro lo prenderei subito. Milenkovic? Non vuole rinnovare e il suo agente Ramadani spinge per una cessione, ma Rocco è pronto al braccio di ferro se non ci sarà un’offerta da 40 milioni. Per Chiesa il discorso è diverso, c’è la volontà di trovare una soluzione comune ma il problema è capire se ci sono acquirenti seri.