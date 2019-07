Bucchioni: “L’Inter torna a pensare a Chiesa. Le risorse da Perisic e Politano”

A seguire vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale di Enzo Bucchioni pubblicato su tuttomercatoweb: “Marotta è tornato a pensare a Federico Chiesa che è da sempre nel mirino Juve, bloccato da Rocco Commisso nuovo proprietario della Fiorentina, che lo ritiene incedibile, ma comunque al centro di una vicenda che non ha ancora la parola fine. Se Chiesa dovesse chiedere di essere ceduto in maniera forte e chiara, comunque l’Inter c’è perché Marotta sta cercando di piazzare Perisic che non piace a Conte come esterno tutta fascia e pure Politano che non è sicuramente un pallino dell’allenatore. Con queste risorse in mano Marotta ora in stand by potrebbe puntare su Chiesa se dovessero esserci le condizioni giuste”. INTANTO, ANCHE LA JUVE SPERA IN UN’APERTURA DELLA FIORENTINA