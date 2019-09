Bucchioni: “L’entusiamo di Commisso è come un fuoco, se non ha la possibilità di investire…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, nel corso del Pentasport ha parlato Enzo Bucchioni:

In questi primi mesi della nuova gestione, Commisso ha speso più tempo a Firenze di quanto Diego Della Valle abbia fatto in 17 anni. Montella sabato si è comportato da allenatore vero, aveva delle problematiche tattiche e le ha risolte con buone intuizioni. In una partita meno complicata rispetto a quella contro la Juventus, Chiesa può essere spostato al posto di Lirola inserendo un bomber davanti. Castrovilli è un osservato speciale di Mancini, per 10 anni può diventare il leader del centrocampo viola. La cronaca della situazione stadio è davvero devastante, 12 anni di nulla. Le regole burocratiche che ci sono in Italia non sono maggiori rispetto a quelle negli Stati Uniti, però cambiano gli uomini e la mentalità di voler fare veramente le cose. L’entusiasmo di Commisso è come un fuoco, va alimentato e non lasciato assopire. Lui è pronto ad investire soldi suoi su un nuovo stadio e centro sportivo, vuole soltanto sapere dove, come e con quali tempistiche.