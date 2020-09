Bucchioni: “Iachini perfetto nella gestione di Ribery, Montella ha sbagliato. Torreira complicato”

Enzo Bucchioni è intervenuto nel tardo pomeriggio ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

La componente che rende un campione Franck Ribery è che gli piace giocare a calcio. La passione e la professionalità appartengono alla sua personalità. Il binomio Ribery-Iachini è vincente. Beppe ha dimostrato intelligenza, Montella invece ha sbagliato nella gestione del giocatore. Iachini con grande umiltà ha capito che il numero uno è Ribery e non l’allenatore. È il francese quello che deve andare sotto i riflettori e stabilire un percorso condiviso. Torreira alle condizioni dell’Arsenal non viene, gli inglesi vogliono 25 milioni di euro immediatamente. Io aspetterei gli ultimi giorni di mercato per provare il colpo. Con l’arrivo di Bonaventura comunque le opzioni nel mezzo non mancano.