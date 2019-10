Bucchioni: “I cambi di Montella hanno portato alla sconfitta. Contro il Sassuolo… “

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Enzo Bucchioni, queste le sue dichiarazioni:

Lo staff gigliato doveva impedire a Ribery di andare a contatto con il guardalinee, certe situazioni vanno lette in anticipo. Boateng è venuto a Firenze per giocare, Montella spera di recuperarlo. Il suo carisma e le sue qualità tecniche possono trascinare la squadra. L’allenatore è in difficoltà a causa delle numerose assenze forzate, contro il Sassuolo non è il momento giusto per cambiare modulo. Contro la Lazio Montella non ha avuto l’esatta percezione degli avvenimenti in campo, ha fatti cambi per vincere la partita finendo per perderla.