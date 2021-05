Bucchioni: “Gattuso e De Zerbi chiedono una rivoluzione, sul Franchi dubbi”

L'intervento di Enzo Bucchioni, tra il casting per il nuovo allenatore ed il destino del Franchi

"Gattuso per venire alla Fiorentina chiede una squadra con tanti nuovi calciatori funzionali al proprio calcio. Vedremo cosa vorrà fare la Fiorentina, al momento sembra orientata in altro modo. Io ritengo che la società debba fare piazza pulita in rosa. Al di là dei valori tecnici individuali, serve un reset totale per scacciare la negatività ambientale che si è creata nello spogliatoio. Tagliarla alla radice dopo 3 campionati da zona retrocessione, altrimenti non puoi andare da De Zerbi o Gattuso ad offrirgli la panchina. Se non ci sono le basi per questi allenatori importanti ed emergenti allora devi puntare su Juric, un motivatore con meno pretese. Tuttavia non so quanto sia un segnale positivo se lo approcci come seconda/terza scelta.