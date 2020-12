Bucchioni: “Fiorentina disastrosa, qualcosa non torna. Chiesa manca disperatamente”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il presente della Fiorentina:

Necessario capire cosa sta succedendo, dal punto di vista calcistico, dentro la Fiorentina. C’è qualcosa che non torna e frena i giocatori. I primi 55 minuti di ieri sono stati disastrosi. I giocatori erano impauriti e quasi speravano di non ricevere il pallone. Quest’ultimo è diventato un peso. La dirigenza ha preso un allenatore come Prandelli che punta solo sul gioco, non è come Iachini che sfrutta il temperamento mentale. Cesare non può cambiare il volto di una rosa in tre settimane. Adesso serve tempo, fiducia e compattezza. La mancanza di un giocatore come Chiesa si continua a notare, era l’unico che con una giocata individuale creava qualcosa per i compagni. A Gennaio serve un nome esperto per l’attacco, un Llorente del Napoli farebbe comodo.