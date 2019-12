Bucchioni: “Contro l’Inter serve il migliore Boateng. Le priorità del mercato di gennaio…”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, queste le sue dichiarazioni:

La partita contro l’Inter sarà durissima, hanno una rosa collaudata che gioca a memoria, non sono in testa alla classifica per caso. Nella Fiorentina dovrebbe giocare Boateng, abbiamo bisogno di giocatori di esperienza in questo momento. A partita in corso spero inoltre di vedere Pedro, il brasiliano sembra più giocatore rispetto a Vlahovic. Per quanto riguarda il modulo, giocherei a specchio con il 3-5-2. Va trovato un equilibrio in campo tra le due fasi, in base all’andamento della partita servono più soluzioni. Non ci sono molte alternative in attacco, è un reparto carente. Farei un discorso per motivare Boateng ricordandogli di essere stato un milanista, chiedendo una grande prestazione. Le possibilità che Montella rimanga a Firenze l’anno prossimo sono quasi a zero. Gattuso ha detto di no alla Fiorentina un mese fa, durante la sosta per le nazionali era stato fatto un sondaggio. La squadra attuale è incompleta e difficile da tenere in piedi, è un’impresa trovare qualcuno che subentri a campionato iniziato. So che Rocco nel mercato di gennaio ha detto di spendere, le priorità sono un centrocampista ed un difensore che sappiano impostare la manovra. Politano piace, è un ragazzo umile e straordinario che verrebbe a Firenze di corsa.