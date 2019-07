Bucchioni: “Commisso non ha la bacchetta magica, ci vuole calma”

Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva, queste le sue dichiarazioni:

Qualcuno ha pensato che arrivasse lo Zio d’America ma ci vuole calma, Commisso non ha la bacchetta magica. Ha messo 170 milioni per prendere la squadra, non si può pensare che ne metta altri 100 a “babbo morto”. Spero che i tifosi abbiano realismo e lascino lavorare Pradè. La cosa positiva è l’entusiasmo che si è ricreato.