Bucchioni: “Commisso indispettito dall’atteggiamento della squadra. Il rinnovo di Chiesa…”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Il recente atteggiamento dei Viola ha indispettito Commisso. Si può vincere o perdere, ma non deve mai calare l’intensità. Le squadre mosce sono insopportabili, anche nelle vittorie contro Sassuolo ed Udinese ci sono state preoccupanti amnesie. Il cambio in corsa dell’allenatore potrà avvenire soltanto in caso di altre sconfitte come quella di Cagliari. La squadra deve crescere in maniera costante. Rocco Commisso si è gettato nel calcio con orgoglio, non può tollerare certi atteggiamenti. Sul fronte Chiesa non ci sono stati incontri con il padre-procuratore Enrico. Secondo me è un errore, dirsi le cose in faccia per cercare un confronto sarebbe utile. Senza rinnovo di contratto è giusto cedere Chiesa. L’errore vero è stato fatto dai Della Valle l’anno scorso, dovevano rinnovare il contratto di Chiesa.