Brovarone: “Il sogno resta Belotti, la Fiorentina ci sta provando. Torreira? Preferisce il Torino”

Bernardo Brovarone, noto tifoso viola ed operatore di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Paredes alla Fiorentina? I tifosi meritano chiarezza, con la Fiorentina non c’entra nulla. È sbagliato illudere le persone. Basta fare qualche calcolo per capire, è un atleta di fama mondiale che giocherà una semifinale di Champions da titolare. Inoltre il suo stipendio si aggira sui 5-6 milioni, è improbabile che possa approdare alla Fiorentina. La Fiorentina cercherà fino alla fine il colpo Belotti, anche a costo di fare sacrifici. È una battaglia quasi impossibile però sarà fatto un tentativo. Il Torino chiede tantissimo e sta cercando di far rinnovare il giocatore. Per il regista so che Torreira ad oggi preferirebbe il Torino alla Fiorentina. Il giocatore è rimasto molto legato a Giampaolo.