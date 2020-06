Brocchi festeggia la promozione del Monza: “A Firenze la partita della svolta”

“La partita della svolta? Sicuramente quella di Firenze, in Coppa Italia, perché abbiamo giocato una grande partita contro un avversario come la Fiorentina”. Così l’allenatore del Monza (ed ex viola) Cristian Brocchi ha parlato nella conferenza stampa per celebrare la promozione dei brianzoli in Serie B, aggiungendo: “Purtroppo abbiamo perso negli ultimi minuti, ma lì abbiamo capito la nostra forza”.