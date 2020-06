Bressan: “Tifosi fortunati ad avere Commisso, lotta per la Fiorentina”

L’ex centrocampista Mauro Bressan in serata si è concesso ai microfoni di TMW, queste le sue dichiarazioni più interessanti in merito all’attualità gigliata:

I tifosi sono fortunati ad aver trovato un presidente come Rocco Commisso. Un uomo vero che ama il calcio e sa cosa fare per costruire una grande squadra. Per farlo però sono necessari certi passaggi come quello dello stadio. Si sta battendo per realizzarlo. Ci sono mille problematiche tecniche e politiche ma gli auguro il successo. Con l’impianto di proprietà la Fiorentina potrà lottare per stare stabilmente tra le prime quattro in Italia. Iachini? L’ho avuto ed è molto preparato. E’ un tecnico sottovalutato, può fare davvero bene ma la conferma dipenderà dai risultati.