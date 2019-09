Bressan: “Montella a rischio, ma i tifosi viola devono avere pazienza”

L’ex viola Mauro Bressan è intervenuto a juvenews.eu per parlare di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: “Purtroppo da tifoso viola, nonostante l’entusiasmo portato da Commisso, devo ammettere che la Juve sarà la grandissima favorita anche se la palla rotonda e se i bianconeri ripetessero l’ultima mezz’ora col Napoli, la squadra di Montella potrebbe sorprenderli. I tifosi devono avere pazienza perché è stato stravolto tutto e ci vuole tempo per amalgamare la nuova squadra. Vedo mister Montella un po’ a rischio, il calendario sicuramente non lo aiuta, se dovessero arrivare altre sconfitte la sua posizione sarebbe messa probabilmente in discussione”. FOTO – COMMISSO, PARTE LA MISSIONE FIORENTINA-JUVENTUS. E IL TERMINALE VIENE “ADDOBBATO” AD HOC…