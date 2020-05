Pensando al Mauro Bressan calciatore, il ricordo va subito a quella incredibile rete in rovesciata segnata contro il Barcellona in Champions League al Franchi. E sarà forse per questo che l’ex centrocampista viola cita i blaugrana come possibile destinazione di Federico Chiesa: “E’ un giocatore moderno e può giocare ovunque, lo vedrei al Barcellona sia per l’atmosfera che per il modo di giocare. Ovviamente, però, lo vedrei molto bene anche ad Inter e Juventus, se fossi in lui sceglierei in base alle possibilità di essere titolare anche se, ad oggi, il posto in squadra non te lo garantisce nessuno” ha detto Bressan a footballnews24.it. “E’ normale che se ci dovessero essere importanti offerte da parte di grandi squadre Chiesa potrebbe pensare lasciare. Commisso non può obbligare qualcuno a rimanere. Sicuramente tra qualche anno i viola torneranno a lottare per qualcosa di veramente importante, ma ad oggi ci sono più possibilità che Chiesa vinca il campionato con il Barcellona o con la Juventus piuttosto che con la Fiorentina. Fare panchina come Bernardeschi? E’ un rischio che corrono tutti quando passano da un club normale ad un top club”.