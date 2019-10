Brescia: Torregrossa e Martella indisponibili contro la Fiorentina

Penultimo allenamento per il Brescia in vista della sfida di lunedì sera con la Fiorentina. Nel pomeriggio la squadra si è allenata agli ordini di Eugenio Corini. Allenamento differenziato per Torregrossa e Martella. I due non saranno a disposizione per la gara del Rigamonti contro i viola. Possibilità più alte di vedere nel novero dei convocati per Magnani e Ndoj. I due calciatori hanno svolto una sessione di lavoro personalizzata, solo nella rifinitura di domani pomeriggio (alle 14.30) verrà presa una decisione definitiva sul loro possibile utilizzo. A pieno regime invece il mediano Viviani, rientrato in gruppo questa settimana. Allarme rientrato anche per Mario Balotelli: l’attaccante ha smaltito l’influenza che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Domani Corini parlerà alla stampa alle 11.30. Lo scrive Italpress.