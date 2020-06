Ahi Brescia, si ferma Tonali: le sue condizioni. Lopez schiera questi 11 in amichevole

Si sta giocando in questi minuti una partita amichevole fra il Brescia, avversario lunedì della Fiorentina in campionato, e l’Udinese. Diego Lopez, tecnico dei lombardi, ha schierato questa formazione, in campo dalle 18:30:

Joronen, Sabelli, Papetti, Gastaldello, Semprini, Bjarnason, Dessena, Bisoli, Tonali, Skrabb, Donarumma.

Al momento l’Udinese è in vantaggio grazie ad una rete di Teodorczyk. Da segnalare che Tonali è uscito al minuto 44, sulle proprie gambe, ma non riuscendo a proseguire la partita. Si attendono aggiornamenti.