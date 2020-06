Brescia: Balotelli si allena, ma Cellino chiede la risoluzione del contratto

Mario Balotelli ieri ha sostenuto la doppia seduta d’allenamento prevista dalla sua tabella di marcia. Al mattino verso le 9, di pomeriggio intorno alle 19. Intanto – scrive La Gazzetta dello Sport – tra Brescia e l’attaccante ci sono di mezzo gli avvocati. La lettera di Cellino è infatti stata inviata ieri, destinazione il numero 45. In poche parole il numero uno del Brescia intende risolvere il contratto con Mario per una serie di motivazioni legate alla mancanza di professionalità avuta, secondo Cellino, da quando la squadra è stata obbligata a lavorare prima sulla piattaforma online e poi scaglionata al centro sportivo. L’intenzione è quella di far partire il ricorso entro la fine della settimana per arrivare presto a una soluzione.