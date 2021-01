Brasile: precipita l’aereo del Palmas, muoiono quattro giocatori ed il presidente

Sta facendo il giro del mondo la notizia riguardante una squadra minore del calcio brasiliano. Purtroppo il velivolo che trasportava quattro giocatori ed il presidente del Palmas Futebol, club che milita nella Serie D brasiliana, è precipitato poco dopo il decollo questa mattina. La mini-delegazione di questa formazione doveva raggiungere il resto della squadra a Goiânia, per la partita con il Vila Nova in programma per la Copa Verde, domani. Il match in questione verrà ovviamente rinviato.