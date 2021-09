Borja Valero: “L’Inter ha più certezze ma a Firenze ha sofferto”

Borja Valero è tornato sulla vittoria dell'Inter al Franchi di martedì sera. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN

Come sappiamo, Borja Valero ha intrapreso una nuova avventura con il CS Lebosky. Inoltre fa parte dello staff di DAZN con cui commenta le varie partite di Serie A.

In questo pomeriggio l'ex viola, prima del match tra Inter e Atalanta conclusosi co un pareggio, è tornato sulla vittoria della squadra di Inzaghi contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "L’Inter sta dando certezze: a Firenze ha sofferto molto nel primo tempo, ha però saputo gestire la partita e punire quando l’avversaria non è calata nella ripresa".