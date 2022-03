Borja Valero e Mancini, la gag in diretta televisiva: “Ai tempi della Viola…”

Borja Valero, opinionista di Dazn, scherza con il prodotto della Primavera

Divertente siparietto andato in scena su Dazn nel post partita di Roma-Atalanta. L'incontro di Serie A terminato con una vittoria dei capitolini ha visto tra i suoi protagonisti anche il difensore, ex Viola, Gianluca Mancini che in diretta si è confrontato con il padrone di casa Borja Valero.