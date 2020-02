Nessun dubbio per i bookmakers: l’Atalanta parte con i favori del pronostico nella gara in programma oggi pomeriggio alla 15:00 in casa della Fiorentina. Il segno ‘2’, infatti, oscilla dalla quota di 1,85 a quella di 1,96. Il pareggio fra 3,50 e 3,75, mentre la vittoria dei viola fra 3,75 e 4,10.