Bologna, tegola per Mihajlovic: un calciatore positivo al Covid

Il club rossoblù annuncia la positività di un proprio calciatore

Tegola per il Bologna, che deve rinunciare al difensore Adama Soumaoro per la positività al Covid. Ecco la nota del club rossoblu: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare".