Gazzetta.it riporta degli importanti passi in avanti nella costruzione della nuova casa rossoblù: arriva infatti l’ufficialità dell’accordo con il partner che eseguirà i lavori. Alla società emiliana adesso non resta che presentare la lettera d’intenti in Comune (e anche questo sarà roba di giorni) e dare il via all’iter burocratico per arrivare al via dei lavori. Il Comune di Bologna, come parte pubblica, contribuirà all’investimento che dovrebbe essere del 30% del totale. La partenza dei lavori è già stata prevista per fine 2021 o inizio 2022. Resta ancora da scegliere l’impianto nel quale, durante i lavori, il Bologna disputerà le proprie gare interne. Anche se la scelta sembra procedere sempre più verso un impianto temporaneo in città.