Bologna KO in casa con la Ternana. Doppietta decisiva di un ex Primavera Viola

Risultato incredibile per i rossoblù in Coppa Italia

Clamoroso tonfo del Bologna in Coppa Italia. Gli Emiliani sono infatti stati eliminati con un rocambolesco 4-5 ai trentaduesimi di Coppa Italia dalla Ternana nel match del Dall'Ara. Per gli ospiti c'è da segnalare la doppietta di Diego Peralta, che ha militato nelle selezioni giovanili della Fiorentina fino al 2015. Menzione d'onore per la seconda rete, decisiva, dell'argentino che è valsa il momentaneo 1-5: uno splendido sinistro a giro che si è insaccato dopo aver baciato il palo.