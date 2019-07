Bocci: “Vlahovic ha rubato il posto a Simeone, caso Dragowski non chiuso”

La firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni:

Partecipare all’ICC è positivo per il fatturato, ma dal punto di vista calcistico ho visto poco. La gestione del caso Chiesa non mi è sembrata propriamente convincente, si è perso un mese aspettando il giocatore. Si poteva fare in un altro modo, era possibile chiarire prima della ferie confrontandosi con il padre ed il ragazzo. Questa tournèe è servita per capire quali giocatori possono far parte del progetto e quali no. Ranieri si è comportato molto bene e Vlahovic ha rubato il posto a Simeone. Inoltre, dato le buone prestazioni, un pensiero sulla permanenza di Saponara lo farei. Firenze è contenta di Commisso che dice no alla Juve, ma vorrei capire quale sarà la strategia futura, non penso che il giocatore si sia arreso. Non dico di cedere, ma vorrei gente convinta e contenta di rimanere. Un’altra questione aperta riguarda Dragowski che secondo me non è chiusa. Lo spogliatoio ne può risentire.