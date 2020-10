Bocci: “Rocco, scelte sbagliate. Anche i sassi sanno che parte dello staff voleva Juric”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “La prima sensazione che ho è che la Fiorentina sia destinata ad un altro campionato mediocre, sulla falsa riga di quello della scorsa stagione. E’ la cosa che più mi fa paura, sono scoraggiato. I dirigenti possono dire quello che vogliono, ma la dimensione della Fiorentina deve essere l’Europa. Almeno lottare per entrarci. Commisso decide tanto ma fino ad ora sono stati più gli errori che le scelte giuste. Anche i sassi sanno che parte dello staff avrebbe preferito puntare su Juric piuttosto che confermare Iachini.

Io non accuso Commisso di spendere poco, ma le scelte non sono convincenti. Iachini è un rischio e Amrabat non l’ho mai visto giocare così male perdendo quella quantità di palloni, è schierato fuori ruolo. Ha bisogno di un regista al suo fianco che può essere Pulgar. Manca il quarto difensore perché c’è un salto dopo i tre titolari, la seconda marcatura incassata ieri è roba da dilettanti allo sbaraglio. Poi c’è il problema del gol: l’unico che segna è Vlahovic, Kouamé è un giocatore da 10 reti a stagione. Mercato? Sono convinto che se la Fiorentina venderà Chiesa arriverà un grande giocatore”.