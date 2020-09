Bobby Duncan saluta la Fiorentina: “In Italia sono cresciuto. Ma il modo in cui sono arrivato…”

Lungo messaggio sui social di Bobby Duncan, che ha lasciato la Fiorentina per unirsi al Derby County: “Sono entusiasta di aver firmato con il Derby County. Voglio ringraziare Manchester City, Liverpool e Fiorentina per la parte che hanno recitato nella mia crescita come calciatore e come uomo. Mi sono trasferito in Italia con il solo scopo di migliorare. Il modo in cui è stato fatto il trasferimento è stato sbagliato e non necessario ed è un gran insegnamento come persona e come calciatore. Ora torno in Inghilterra con più esperienza e senza dubbio sono un calciatore migliore e una persona più forte. Ora è tempo di far parlare il campo e voglio ripagare la fiducia del Derby County”. Il riferimento al trasferimento a Firenze è, forse, riferito alle polemiche tra il suo ex agente e il Liverpool.

