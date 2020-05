Boateng, il sogno non è impossibile. Da Berlino: “Vuole tornare? Parliamone”

La speranza di Kevin Prince Boateng di tornare all’Herta Berlino potrebbe non rimanere vana. L’attaccante ha ribadito nei giorni scorsi che sogna di finire la carriera nel club in cui ha iniziato a giocare, e magari insieme al fratello Jerome. E il direttore generale dell’Herta non ha escluso questa ipotesi: “E’ bello sapere che i fratelli Boateng sono così legati alla nostra squadra, sono due ragazzi di Berlino ed è comprensibile che pensino ad un ritorno a casa. Se si tratta di questo, sono sicuro che ci scambieremo delle idee in merito” ha detto Michael Preetz alla Bild. L’attaccante non esclude neanche di tornare alla Fiorentina: LEGGI QUI