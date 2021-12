Biraghi, capitano nostro capitano

Cristiano Biraghi è stato fondamentale in questa prima parte di campionato. Il Capitano di cui Firenze e la Fiorentina avevano bisogno.

Grinta, cuore e passione. In poche parole leadership. Capitano si nasce; è forse per quella tranquillità che trasmetti ai compagni, è forse per la tua capacità di prendere la decisione giusta al momento giusto. Capitano ti senti chiamare fin da piccolo: alle prime partite in cortile, passando poi a quelle di campionato. Dai pulcini alla prima squadra. Un carisma che ti trasporta durante ogni giocata. Lo spogliatoio ti riconosce quale sua guida: la responsabilità è quindi tanta. Non è scontato essere un Capitano: pardon, essere il Capitano! Sì, perché non è mai una figura generica, ma un ruolo specifico. Ecco perché "il" Capitano.