Bertolini: “Calcio femminile trascurato, c’è molta delusione. Ci saranno conseguenze…”

Milena Bertolini, ct della nazionale italiana femminile, ha parlato ai microfoni di Radio 24 esternando tutta sua delusione per le scelte compiute dalle istituzioni:

Mancavano solo sei partite e c’era tutto il tempo per concludere anche il campionato delle donne. Le nostre atlete sono grandi professioniste ed un vero patrimonio per il calcio. Lasciarle a riposo per tutti questi mesi è stata una mancanza di rispetto. Questo lungo stop creerà un gap importante con le altre Nazioni, c’è molta delusione.