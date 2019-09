Berrettini: “Ecco perché tifo Fiorentina. Ma con la Juve rivalità diversa da Federer-Nadal”

Intervistato da Sky Sport 24, Matteo Berrettini non ha parlato solo di tennis, ma anche della sua fede calcistica: “Tifo Fiorentina perché mio nonno Piero è nato a Firenze e tifa viola quindi portava mio padre allo stadio quando era piccolo. Mio padre ci ha trascinato in questa passione, in questa fede sportiva e sia io che mio fratello siamo tifosi da parecchio tempo”. Attualmente n° 13 del mondo e n° 9 nella “race” verso le ATP Finals di Londra – che qualifica all’atto finale della stagione i primi 8 dell’anno solare – a Berrettini è stato chiesto se fosse più difficile la sua presenza in Inghilterra oppure la vittoria della Fiorentina sulla Juventus: “Per scaramanzia dico la seconda, ma la rivalità tra le due squadre non ha nulla a che vedere per importanza a quella tra Federer e Nadal”.