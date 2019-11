Berni: “Chiesa andava ceduto, centrocampo Viola in difficoltà. Badelj…”

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina ha parlato a Tuttomercatoweb, queste le sue parole:

Chiesa lo avrei ceduto nel mercato estivo, la Fiorentina non può permetterselo ed anche in passato alla fine, controvoglia, alcune stelle sono state cedute. Se c’era una valutazione adeguata e utile per i viola, la cessione era da fare, incamerando una buona somma di denaro per rifondare la squadra. Nel calcio bisogna essere pragmatici. Se la Fiorentina resta nella parte sinistra della classifica sono soddisfatto, soprattutto dopo quel che è successo nell’ultima stagione. La delusione è il centrocampo, molti accusano la difesa ma il grosso deficit è la mediana che non fa filtro. Badelj è lento e fa fatica, Veretout era il più forte centrocampista della Fiorentina.