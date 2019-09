Bernardeschi, panchinaro alla Juve e titolare in azzurro: “No problem con Sarri”

Il curioso caso di… Federico Bernardeschi. A lui in Nazionale Roberto Mancini non rinuncia, che sia per il ruolo di esterno d’attacco o come falso nueve, ma alla Juventus versione Sarri, per ora, è un’altra storia. Fin qui, infatti, l’ex viola nelle prime due partite di campionato ha racimolato appena 7′ di gioco. “Normale – ha detto a Rai Sport – sono in uno dei tre top club al mondo, c’è tanta concorrenza e cercherò di farmi trovare pronto appena il mister avrà bisogno di me, come ho sempre fatto. Con Sarri è tutto ok. L’Italia di Mancini? Complimenti al ct e a tutti, stiamo facendo un gran lavoro“.