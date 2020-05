Bernardeschi, non solo calcio: cede i diritti d’immagine ad un rapper americano

La sua parabola calcistica ha avuto una crescita decisamente inferiore alle attese, da quando ha lasciato la Fiorentina. In compenso Federico Bernardeschi ha curato molto in questi anni la sua immagine e adesso balza alle cronache per una notizia curiosa. Come riporta Sky, infatti, lo juventino sarà il primo calciatore italiano i cui diritti d’immagine saranno rappresentati da Roc Nation Sports, l’agenzia di management di Los Angeles fondata dal rapper americano Jay-Z. Uno degli idoli di Bernardeschi, che diventa adesso un partner degli affari. Altri atleti hanno fatto una scelta analoga, come Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, ma anche Kevin Durant e Kirye Irving, stelle della NBA, Robinson Cano (MLB, Mets) e Geno Smith (Seahawks, NFL).