Beretta: “Gattuso il nome giusto, per colmare il gap ci vuole tempo”

Il parere dell'ex tecnico Mario Beretta. L'analisi sul presente, e sul futuro, della Fiorentina: "Investire in squadra e strutture"

"Le prime stagioni di una nuova proprietà sono sempre difficoltose. Commisso sta capendo cosa vuol dire essere proprietario della Fiorentina. Adesso bisogna continuare ad investire in squadra e strutture. L'obiettivo deve essere quello di migliorare, poco alla volta, con costanza. Per colmare il gap con le prime 7/8 ci vuole tempo. Il calcio a volte riserva sorprese, ma le scorciatoie non esistono. La società dovrà scegliere un tecnico su cui impostare un lavoro a lungo termine. Gattuso? Sicuramente è uno degli allenatori più preparati a livello italiano. Lo ha dimostrato con Milan e Napoli, piazze che con grandi pressioni. La Fiorentina è una squadra di grande blasone, non sarebbe un passo indietro rispetto al Napoli se c'è la volontà di far bene."